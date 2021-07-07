ФОТО: Лена Ленина снова пришла на Каннский кинофестиваль с башней на голове

Российская предпринимательница Лена Ленина за время пандемии успела отрастить волосы, чтобы снова произвести фурор своей прической на Каннском кинофестивале.
Киносмотр, который ежегодно проходит на Лазурном берегу в мае, в прошлом году из-за пандемии отменили. В этом году фестиваль был перенесен на начало июля, но все же вернулся. А с ним и Ленина, которая своим традициям не изменяет - каждый раз она появляется на красных дорожках Канн с немыслимыми прическами - от конструкций в виде ветвей дерева до укладки в виде боеголовки.
В начале прошлого года Лена неожиданно сделала короткую стрижку, но, похоже, что за прошедшие полтора года сумела отрастить волосы для новых экспериментов. Также за это время она успела выйти замуж и развестись - официально брак Лениной и повара Антона Игнатова просуществовал несколько месяцев, но прожили вместе они всего две недели.