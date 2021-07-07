ФОТО: Лена Ленина снова пришла на Каннский кинофестиваль с башней на голове
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Российская предпринимательница Лена Ленина за время пандемии успела отрастить волосы, чтобы снова произвести фурор своей прической на Каннском кинофестивале.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Киносмотр, который ежегодно проходит на Лазурном берегу в мае, в прошлом году из-за пандемии отменили. В этом году фестиваль был перенесен на начало июля, но все же вернулся. А с ним и Ленина, которая своим традициям не изменяет - каждый раз она появляется на красных дорожках Канн с немыслимыми прическами - от конструкций в виде ветвей дерева до укладки в виде боеголовки.

В начале прошлого года Лена неожиданно сделала короткую стрижку, но, похоже, что за прошедшие полтора года сумела отрастить волосы для новых экспериментов. Также за это время она успела выйти замуж и развестись - официально брак Лениной и повара Антона Игнатова просуществовал несколько месяцев, но прожили вместе они всего две недели.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

5

Source

DELFI Showtime

Tags

Лена Ленина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов