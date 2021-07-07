ФОТО: Лена Ленина снова пришла на Каннский кинофестиваль с башней на голове

Российская предпринимательница Лена Ленина за время пандемии успела отрастить волосы, чтобы снова произвести фурор своей прической на Каннском кинофестивале.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Киносмотр, который ежегодно проходит на Лазурном берегу в мае, в прошлом году из-за пандемии отменили. В этом году фестиваль был перенесен на начало июля, но все же вернулся. А с ним и Ленина, которая своим традициям не изменяет - каждый раз она появляется на красных дорожках Канн с немыслимыми прическами - от конструкций в виде ветвей дерева до укладки в виде боеголовки.

В начале прошлого года Лена неожиданно сделала короткую стрижку, но, похоже, что за прошедшие полтора года сумела отрастить волосы для новых экспериментов. Также за это время она успела выйти замуж и развестись - официально брак Лениной и повара Антона Игнатова просуществовал несколько месяцев, но прожили вместе они всего две недели.