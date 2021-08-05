ФОТО: Лера Кудрявцева в бикини удивила подписчиков лишними килограммами
Foto: instagram.com/LeraTV

Популярная российская телеведущая опубликовала в соцсетях свежие снимки своего отдыха в Турции, где проводит время с мужем и дочерью.

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На одной из фотографий Леру почти не узнать - на талии и бедрах телеведущей явно наросли несколько лишних килограммов. "Отдых! Стало - было! А у вас как?", - подписала снимок Кудрявцева. Правда, в "карусели" следом идет фотография, где 50-летняя телезвезда демонстрирует привычное всем стройное тело в том же купальнике, давая понять, что это лишь эксперименты с фотофильтрами.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime

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Лера Кудрявцева
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