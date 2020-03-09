48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева впервые после операции по извлечению грудных имплантов показала себя в купальнике.

В последние месяцы Леру преследуют неприятные сюрпризы. Незадолго до Нового года врачи обнаружили опасное для здоровья повреждение одного из имплантов в груди телеведущей - Кудрявцевой пришлось перенести непростую операцию по извлечению имплантов и санации внутренних тканей, а затем и реабилитацию. На прошлой неделе ее ждало еще одно шокирующее известие - вместо нее ежегодную премию "Муз-ТВ" будет вести Ольга Бузова. При этом организаторы даже не поставили Леру в известность заранее, объявив имена ведущих на специальной пресс-конференции.

Кудрявцева воспользовалась свободным временем и отправилась отдыхать в Дубаи, откуда делится снимками своих развлечений. В том числе она опубликовала в stories фотографию в купальнике - впервые после проведенной ей операции.