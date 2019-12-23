ФОТО: Леру Кудрявцеву прооперировали - лопнул имплант в груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева всегда утверждала, что фигурой наделена от природы, однако сейчас все же призналась, что это не так.

Лера очень часто отдавала преимущество нарядам с откровенным декольте, которые подчеркивали пышную грудь. Выяснилось, что бюст телеведущий все же не натуральный.

В Instagram Кудрявцева рассказала, что лопнул один из имплантов, и предостерегла девушек от пластических операций.

"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить, - написала Лера. - Тогда не было никакой информации, и мы еще были подопытные кролики. Каждый год прохожу чек - ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень".