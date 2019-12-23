ФОТО: Леру Кудрявцеву прооперировали - лопнул имплант в груди

Российская телеведущая Лера Кудрявцева всегда утверждала, что фигурой наделена от природы, однако сейчас все же призналась, что это не так.
Лера очень часто отдавала преимущество нарядам с откровенным декольте, которые подчеркивали пышную грудь. Выяснилось, что бюст телеведущий все же не натуральный.
В Instagram Кудрявцева рассказала, что лопнул один из имплантов, и предостерегла девушек от пластических операций.
"15 лет назад в Санкт-Петербурге я поставила импланты в грудь. На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить, - написала Лера. - Тогда не было никакой информации, и мы еще были подопытные кролики. Каждый год прохожу чек - ап. Отправили на УЗИ, потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень".
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1. Наркоз ещё не отошёл , возможно завтра пожалею о своём откровении , но если мой пост убережёт хоть несколько девушек от установки имплантов , значит все не зря . 2. 15 лет назад в Санкт - Петербурге я поставила импланты в грудь фирмы МакГан . На сертификате было чёрным по белому написано - пожизненная гарантия , а доктор говорил - можно танком давить 3. Тогда не было никакой информации и мы ещё были подопытные кролики 🐇 4. Каждый год прохожу чек - ап . Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом . Вердикт ! Левый имплант порван , протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :((( в срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей . Очень агрессивная операция , очень 😩Девочки - этот пост для вас , у меня есть много информации . Вам решать , но вдруг кто то услышит . Подробнее напишу на днях и расскажу вам о « болезни грудных имплантов « Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы 😍