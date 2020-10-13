ФОТО: Лицо дьявола. Внешность Мадонны напугала ее поклонников
Foto: Instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна поделилась новым селфи и возмутила фанатов неестественной внешностью.

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Фото она опубликовала в Instagram, призывая поклонников взять ответственность и проголосовать на президентских выборах.

Подписчиков смутила странная форма лица 62-летней певицы, и они раскритиковали ее за применение фильтров и ретуши. "Это реальное лицо или фильтр?", "Боже, что случилось с твоим лицом?", "Что за фильтр она использовала? Похожа на инопланетянку", "Боже, надеюсь, что это фильтр. Пожалуйста, не делай больше никаких пластических операций!", "Лицо дьявола", — пишут они.

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A post shared by Madonna (@madonna) on Oct 11, 2020 at 3:37pm PDT


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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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