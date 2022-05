ФОТО: Лидер U2 Боно дал концерт в киевском метро

В минувшее воскресенье лидер легендарной ирландской рок-группы U2 Боно прибыл в Киев, чтобы поддержать украинцев. Музыкант выступил с концертом прямо в метро на станции "Крещатик".

Неожиданное для многих выступление мировой звезды в метро слушала небольшая аудитория. 61-летний певец исполнил самые известные хиты U2, такие как "Sunday Bloody Sunday", "Desire" и "With or Without You" и другие.

"Украинский народ борется не только за свою свободу, но и за всех нас, кто ценит свободу", — сказал Боно. Он выразил надежду, что Украина вскоре вновь обретет мир.

Вместе с фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополи Боно спел кавер на трек "Stand вy Me", изменив текст припева на "Stand by Ukraine". Концерт Боно сопровождал гитарист группы U2 Эдж.