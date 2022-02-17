ФОТО: Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции

Одна из самых востребованных супермоделей 1990-х годов Линда Евангелиста впервые показала последствия неудачной липосакции. Эксклюзивные снимки и интервью публикует People.

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На опубликованных снимках видно, что у женщины образовались жировые отложения на подбородке, бедрах, а также в области груди и подмышек. "Я пыталась исправить это сама, начала заниматься спортом и дошла до того, что совсем перестала есть. Я думала, что схожу с ума", — призналась собеседница издания.

Евангелиста вспомнила, что в июне 2016 года посетила своего врача и в слезах рассказала ему о том, что долгое время не ела и не понимает, что происходит с ее фигурой. В тот день специалист поставил ей диагноз парадоксальная жировая гиперплазия и сказал, что диеты и физические упражнения никогда не исправят последствия операции.

"Я не могу смотреть на свое отражение в зеркале, но я больше не собираюсь прятаться. Надеюсь, что смогу избавиться от чувства стыда и помочь тем, кто находится в такой же ситуации", — заключила модель.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику. В иске отмечается, что модель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект. По словам знаменитости, это не только лишило ее средств к существованию, но также погрузило в глубокую депрессию и отвращение к самой себе.