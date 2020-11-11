ФОТО: Линда Мурниеце снова вышла замуж - теперь за участника реалити-шоу

Экс-глава МВД Линда Мурниеце сообщила, что снова замужем.

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О событии она рассказала в социальных сетях, опубликовав снимок из загса в Лиепае. Кроме того, Линда сменила статус отношений в Facebook на "в браке". Так же поступил и избранник Мурниеце Агрис Фрейбергс из Лиепаи, который стал известен широкой публике после участия в телешоу Nākamā pietura: Mīlestība ("Следующая остановка: Любовь").

На снимке, сделанном в загсе, пара одета в обычные джинсы и футболки с надписью tāds tādu atrod (можно перевести как "два сапога - пара"). Стоящие рядом, надо полагать, свидетели в майках с надписью nopietni? ("серьезно?"). Есть и фотография с обручальным кольцом на пальце.

Для Мурниеце это уже третий брак. Первым мужем был коллега Раймонд Мурниекс, служивший в правоохранительных органах, с которым Линда развелась в 2012 году. Второй раз она вышла замуж за врача и политика ливанского происхождения Хосама Абу Мери, но через 5 лет союз со скандалом распался. От первого брака у Линды есть двое детей.