ФОТО: Линда Мурниеце снова вышла замуж - теперь за участника реалити-шоу
Foto: Privātais arhīvs

Экс-глава МВД Линда Мурниеце сообщила, что снова замужем.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О событии она рассказала в социальных сетях, опубликовав снимок из загса в Лиепае. Кроме того, Линда сменила статус отношений в Facebook на "в браке". Так же поступил и избранник Мурниеце Агрис Фрейбергс из Лиепаи, который стал известен широкой публике после участия в телешоу Nākamā pietura: Mīlestība ("Следующая остановка: Любовь").

На снимке, сделанном в загсе, пара одета в обычные джинсы и футболки с надписью tāds tādu atrod (можно перевести как "два сапога - пара"). Стоящие рядом, надо полагать, свидетели в майках с надписью nopietni? ("серьезно?"). Есть и фотография с обручальным кольцом на пальце.


Для Мурниеце это уже третий брак. Первым мужем был коллега Раймонд Мурниекс, служивший в правоохранительных органах, с которым Линда развелась в 2012 году. Второй раз она вышла замуж за врача и политика ливанского происхождения Хосама Абу Мери, но через 5 лет союз со скандалом распался. От первого брака у Линды есть двое детей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

27

Source

DELFI Showtime

Tags

Линда Мурниеце
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky