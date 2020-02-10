ФОТО: Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии "Оскар"
Foto: Vida Press

Лауреаты "Оскара" празднуют победу, однако номинанты премии не единственные, кто соревнуется из года в год. На "красной дорожке" — свои победители и проигравшие.

В этом году звезды выбрали, впрочем, совсем непримечательные наряды, однако это не помешало "Газете.Ru" выбрать из них лучшие и худшие.

Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель. Асимметричный черный наряд Dior был оснащен необходимым минимумом деталей, включая высокий разрез и баску, и демонстрировал выверенный с математической точностью баланс французской элегантности и голливудского шика.

Когда речь идет об "Оскаре", голливудский шик вообще оказывается безошибочным вариантом: не знаешь, что выбрать — надевай вечернее платье "русалочьего кроя". Что и сделала Рене Зеллвегер, ставшая в этом году лучшей актрисой благодаря главной роли в фильме "Джуди". В расшитом пайетками минималистичном белом платье Armani с единственной деталью в виде асимметричного кроя — открытому левому плечу противопоставлен длинный рукав правого — придраться абсолютно не к чему. Не могут вызвать нареканий и нейтральный макияж и маникюр, демонстрирующие вкус и чувство собственного достоинства актрисы, которая сумела выбраться из образа Бриджит Джонс.

Лауреатка "Оскара" 2010 года — тогда она получила приз за лучшую женскую роль в картине "Черный лебедь" — пришла на церемонию вручения премии не просто так, а с феминистским заявлением, которое читалось в ее наряде. Черное платье Dior, расшитое золотой нитью, дополнялось черной же накидкой-кейпом, на которой можно было прочесть имена женщин-режиссеров, работы которых в этом году обошли вниманием киноакадемики.

Неожиданной звездой "красной дорожки" "Оскара" стала Синтия Эриво — британская певица и актриса, номинированная в прошлом году на награду Американской киноакадемии за роль в картине "Гарриет". Ее пудрово-розовое платье Atelier Versace — отличный пример того, как в одном наряде встречаются роскошь "Золотого века" Голливуда с ее пышностью юбок и безусловностью декольте и современный технологичный крой. Если в этом году "красная дорожка" демонстрирует кризис идей, то это платье показывает, как его преодолеть.

Скарлетт Йоханссон, номинированной в двух категориях, награда ей не досталась, но зато Йоханссон удалось по-настоящему блеснуть на "красной дорожке" в платье Oscar de la Renta. Оно вышло таким, как надо: "русалочий" крой, умеренный шлейф, архитектурное декольте, серебристые нити драпировки и оттенок красного золота — никаких возражений.

Своим выходом на "Оскаре" после "Грэмми" певица показала: так она будет выглядеть на подобных мероприятиях всегда. И к этому можно привыкнуть: за пижамой Gucci, надетой на музыкальную премию, следует того же кроя наряд, только теперь уже Chanel. Называйте это протестом, постмодернизмом и насмешкой над преклонением перед дизайнерскими нарядами, но плюшевую пижаму на "Оскаре" одобрить невозможно.

Прекрасная британская актриса Оливия Колман в этом году, видимо, стала жертвой собственного патриотизма, выбрав для выхода на "Оскар" наряд английского модного дома Stella McCartney: не совсем ясно, чем руководствовалась дизайнер, оснастив платье Оливии Колман дырами на плечах, которые будто бы предназначены для вентиляции, но без них синее бархатное платье смотрелось бы куда лучше.

Актриса Сандра О явно намеревалась произвести яркое впечатление — и ей это удалось: попасть в список худших ей помогло неприличное обилие деталей. Сандра О буквально тонет в своем золотом наряде — пышных рукавах, бархатном бантике на поясе, шлейфе, шифоновых цветах. Это ослепительно неудачный наряд.

Модель, предпринимательница и звезда Instagram Блэк Чайна — главный фрик любых голливудских праздников: в этот раз она не стала исключением. Никто не ожидал от Блэк Чайны проявления хорошего вкуса — нельзя рассчитывать на то, чего нет. Поэтому и удивляться появлению на "Оскаре" максимально открытого наряда, из которого выпрастывается нога и вываливается грудь девушки, не приходится.

Звезда шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Кристен Уиг надеялась, вероятно, поразить зрителей оригинальностью подхода — но в своем красном наряде оказалась похожей на гусеницу. Можно только представить, насколько трудно было Кристен Уиг семенить по "красной дорожке" в этой узкой юбке со шлейфом. А жаль — верхняя часть платья весьма неплоха.

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