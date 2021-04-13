ФОТО: Мадонна купила роскошный особняк с 9 спальнями и 11 ванными комнатами

62-летняя американская поп-звезда Мадонна приобрела за 19,3 млн долларов особняк в Калифорнии.

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Дом она купила у коллеги The Weeknd, который был его владельцем с 2017 года, заплатив за него тогда 18,2 млн долларов, пишет Just Jared.

Особняк, который находится в городке Хидден-Хиллс, изначально был выставлен на продажу за 25 миллионов, но Мадонне удалось существенно сбить цену.

В нем есть все для комфортной жизни и приема гостей. На территории также расположен гостевой дом с двумя спальнями, бассейн с лужайкой и зоной отдыха, баскетбольная площадка и гараж на 5 автомобилей. Кроме того, у Мадонны в доме будет собственный тренажерный зал, винный погреб с помещением для дегустаций, кинотеатр и несколько террас.

Хидден-Хиллс с населением 1890 человек (по данным за 2019 год) считается одним из богатейших городов США. По официальным статистическим данным, в 2018 году средний доход на домашнее хозяйство составлял 203 тысячи долларов, а среди жителей не было ни одного человека с доходами ниже прожиточного минимума.