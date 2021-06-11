ФОТО: Майкла Дугласа приняли за деда собственной дочери
Foto: instagram.com/michaelkirkdouglas

Голливудский актер Майкл Дуглас рассказал, что его приняли за деда собственной 18-летней дочери Кэрис на школьном выпускном. Он поделился этим в рамках ток-шоу с ведущей Келли Кларксон, отрывок которого был опубликован на YouTube.

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"Это было так замечательно. Я так ей [дочерью] горжусь", — прокомментировал 76-летний артист выпуск наследницы из учебного учреждения. Однако он добавил, что торжественное настроение почти испортил один неловкий момент.

"Должен сказать тебе, Келли, немного неприятно, когда ты выходишь за дверь и слышишь от других родителей: "О, поздравляю, ты, должно быть, так рад за свою внучку", — сказал Дуглас. Под смех ведущей он продолжил рассказывать историю и заявил, что не стал огорчаться, так как понимал, что его собеседник лишь хотел показаться любезным.

Отмечается, что Майкл Дуглас и 51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс женаты более 20 лет. У звездной четы есть двое детей: 21-летний сын Дилан и дочь Кэрис.

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Source

Lenta.ru

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