ФОТО: Маловато будет. Криштиану Роналду продает свой частный самолет

Знаменитый футболист Криштиану Роналду выставил на продажу свой частный самолет, приобретенный им в 2015 году за 20 миллионов евро. За эти годы у спортсмена появилась большая семья, и ему с женой и 5 детьми стало тесно на 10-местном борту.

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Как сообщает ESDiario, вырученные от продажи деньги Роналду вложит в покупку самолета большего размера, где его жене и многочисленным детям будет комфортнее.

Ну а пока, отмечает издание, любой желающий может арендовать самолет, когда им не пользуется сам Криштиану - стоимость аренды варьируется от 6 до 10 тысяч евро за час полета.

Вместимость самолета - 10 человек, тогда как в семье футболиста 7 человек. С учетом обслуживающего персонала и экипажа места на борту действительно стало маловато.