ФОТО: Мария Наумова благополучно добралась домой из Индии

Латвийская певица Мария Наумова, еще несколько дней назад предполагавшая, что ее индийские каникулы с семьей затянутся из-за ограничений, связанных с пандемией, благополучно добралась домой.
В Facebook Мария написала, что при содействии посла Латвии в Индии ей и близким удалось попасть на репатриационный рейс, организованный скандинавскими странами. Чтобы попасть на самолет, Наумовой пришлось на большой скорости проехать 300 км до Дели, откуда был организован авиарейс в Хельсинки. По словам певицы, дороги были пусты, улицы Дели тоже непривычно безлюдны. "Наш рейс был единственным в этот день в огромном аэропорту, - написала Мария. - Все в масках, соблюдают правила".
Позднее в Instagram Наумова сообщила, что они с семьей уже дома.
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Mājas, mīļās mājas 🙏🙏🙏 // Home sweet home 🙏🙏🙏 #marijanaumova #marien
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Indijas taksometru vadītāju jaunā forma👍 // Новая униформа шоферов такси в Индии 👍 #marijanaumova #marien