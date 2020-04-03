ФОТО: Мария Наумова благополучно добралась домой из Индии

Латвийская певица Мария Наумова, еще несколько дней назад предполагавшая, что ее индийские каникулы с семьей затянутся из-за ограничений, связанных с пандемией, благополучно добралась домой.

В Facebook Мария написала, что при содействии посла Латвии в Индии ей и близким удалось попасть на репатриационный рейс, организованный скандинавскими странами. Чтобы попасть на самолет, Наумовой пришлось на большой скорости проехать 300 км до Дели, откуда был организован авиарейс в Хельсинки. По словам певицы, дороги были пусты, улицы Дели тоже непривычно безлюдны. "Наш рейс был единственным в этот день в огромном аэропорту, - написала Мария. - Все в масках, соблюдают правила".

Позднее в Instagram Наумова сообщила, что они с семьей уже дома.