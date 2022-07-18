ФОТО: Мария Шарапова впервые опубликовала снимок сына

Недавно знаменитая экс-теннисистка Мария Шарапова родила первенца. О событии стало известно, благодаря тому, что спортсменка сменила подпись в профиле Instagram, написав там всего одно слово: "мама". А спустя несколько дней она порадовала подписчиков и первой фотографией ребенка.
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На снимке можно увидеть младенца и новоиспеченных родителей - Шарапову и ее жениха, британца Александра Гилкса. В подписи к фото Мария поделилась именем своего первенца - Теодор.
Мальчик предположительно появился на свет 1 июля. Это первый ребенок как для Шараповой, так и для Гилкса.
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