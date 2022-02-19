ФОТО. Мартиньша Ритиньша похоронили на кладбище в Балтэзерсе

В субботу, 19 февраля, состоялись похороны знаменитого латвийского шеф-повара и бизнемена Мартиньша Ритиньша. Его похоронили на кладбище в Балтэзерсе.

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Шеф-повар Мартиньш Ритиньш скончался 11 февраля в возрасте 72 лет от осложнений коронавирусной инфекции. Ритиньш поступил в рижскую больницу П.Страдиня в конце декабря, в январе состояние его здоровья резко ухудшилось, несколько недель он находился в коме.

Мартиньш Ритиньш был похоронен на кладбище в Балтэзерсе рядом с матерью. Перед погребением друзья, родственники и коллеги Ритиньша попрощались с ним в церкви. На богослужении присутствовали только самые близкие родные и друзья усопшего. Прощальное слово сказала архиепископ Яна Ерума-Гринберга, которая была знакома с Ритиньшем с подростковых лет.

Проститься с Ритиньшем на кладбище пришли сотни людей, в том числе повара, которые учились у Ритиньша. Присутствовали также бывший президент Латвии Валдис Затлерс с супругой Лилитой Затлере, бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола с мужем Андрисом, бывший глава Бюро по защите конституции Янис Кажоциньш, предприниматели Эмилс Якринс и Марис Мартинсонс, а также другие известные лица и друзья шеф-повара.