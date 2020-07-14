ФОТО: Меган Маркл осчастливила литовский модный бренд

Производители одежды бренда Magic Linen были весьма удивлены внезапным и стремительным ростом продаж одной из моделей летнего льняного платья. Как выяснилось, рост популярности бренд спровоцировала Меган Маркл, запечатленная папарацци в белом платье литовского бренда.

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Портал DELFI в Литве отмечает, что стоимость платья составляет 84,56 евро. Глава компании Magic Linen Вита Мураускене в разговоре с порталом рассказала, что узнала о том, что в гардеробе герцогини Сассекской появилось платье их бренда, из-за внезапного роста продаж. Она отметила, что спрос на конкретную модель резко вырос в пару сотен раз.

"Думаю, что у Меган Маркл есть стилисты, которые советуют ей, что выбрать, - комментирует Мураускене. - Возможно, на выбор повлиял тот факт, что брендом руководит женщина".