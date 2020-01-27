ФОТО: Михаил Боярский без шляпы расстроил поклонников

Дочь знаменитого российского актера Михаила Боярского Елизавета опубликовала в соцсетях снимок отца, разочаровавший людей.

На фотографии, которую Елизавета Боярская опубликовала в день рождения старшего брата, вся их семья - прославленный отец, мама - актриса Лариса Луппиан, сама Елизавета и Сергей Боярский.

Некоторые из подписчиков отметили, что без шляпы "главный Д'артаньян России" выглядит сильно постаревшим. Другие же напомнили, что недавно актеру исполнилось 70 и он уже давно не юный мальчик.

Впрочем, это уже далеко не первый снимок, где Боярского можно увидеть без шляпы, с которой он раньше никогда не расставался. Впервые фотография артиста без головного убора появилась в Сети в 2015 году, став настоящей сенсацией.