ФОТО: Мила Кунис и Эштон Катчер выставили на продажу свой дом за 14 миллионов

Голливудские актеры продают особняк в Беверли Хиллз.

Кинозвезды приобрели дом 6 лет назад, после объявления о помолвке. На тот момент покупка обошлась им примерно на три миллиона дешевле нынешней цены. За прошедшие годы Мила и Эштон сыграли свадьбу, также на свет появились их двое детей.

Дом был построен в 1999 году. В нем пять спален и ванных комнат. Есть отдельное помещение для вина. Общая площадь особняка - 682 квадратных метра. По соседству расположены дома, где живут певица Адель и актриса Дженнифер Лоуренс.