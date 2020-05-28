ФОТО: Мила Кунис и Эштон Катчер выставили на продажу свой дом за 14 миллионов
Foto: Vida Press

Голливудские актеры продают особняк в Беверли Хиллз.

Кинозвезды приобрели дом 6 лет назад, после объявления о помолвке. На тот момент покупка обошлась им примерно на три миллиона дешевле нынешней цены. За прошедшие годы Мила и Эштон сыграли свадьбу, также на свет появились их двое детей.

Дом был построен в 1999 году. В нем пять спален и ванных комнат. Есть отдельное помещение для вина. Общая площадь особняка - 682 квадратных метра. По соседству расположены дома, где живут певица Адель и актриса Дженнифер Лоуренс.

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