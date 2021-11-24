ФОТО. Миллионер Янис Зузанс и его новая подруга Илзе впервые появились на публике
Foto: DELFI

Меценат и предприниматель Янис Зузанс до сих пор почти не появлялся на публичных мероприятиях со своей подругой. Что ж, это свершилось — Зузанс и его возлюбленная Илзе посетили главную ежегодную театральную премию Латвии "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts).

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На церемонии миллионер Зузанс был одет в черный костюм с ярко-красной бабочкой, а Илзе была в элегантном черном платье с открытыми плечами.

Это один из немногих случаев, когда предприниматель и его новая девушка посетили публичное мероприятие в Латвии, где собиралось много знаменитостей.

Как известно, церемония вручения премии "Ночь лицедеев" ежегодно собирает самых ярких представителей театрального искусства. В этом году зрительский зал театра "Дайлес" был полон. Там собрались не только известные деятели театра и культуры, но многие другие знаменитости. Церемонию посетил и президент Латвии Эгилс Левитс с женой Андрой.

В этом году на церемонии "Ночь лицедеев" больше всего наград получила постановка Виестурса Кайришса "Смильгис" в театре "Дайлес".

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