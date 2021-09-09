ФОТО: Миллионер Янис Зузанс наслаждается жизнью с новой возлюбленной

Коллекционер искусства, меценат и игорный магнат Янис Зузанс после развода с женой стал проявлять заметную активность в социальных сетях. В своем Instagram миллионер регулярно публикует фотографии и делится с подписчиками кадрами своей счастливой повседневной жизни.

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В этом году Янис Зузанс, владелец игорного бизнеса SIA Alfor и основатель арт-центра Zuzeum, развелся со своей женой Диной, с которой прожил вместе 40 лет, вырастил двух дочерей и занимался популяризацией искусства в Латвии.

Зимой Зузанс сошелся с другой женщиной. Журнал Privāta Dzīve сообщает, что новой возлюбленной миллионера стала стилистка Илзе из Тукумса, но сам бизнесмен не раскрывает личность красавицы. После сообщения о разводе он решил не комментировать свою личную жизнь.

​​Но счастье в глазах не скроешь, и это заметно по фотографиям миллионера в Instagram. “Вместе”, — подписал Зузанс фотографию, на которой можно увидеть его в отражении солнечных очков возлюбленной.

Пара вместе отправилась в Венецию на биеннале, чтобы посетить архитектурные и художественные мероприятия мирового уровня. Новая пассия Зузанса тоже близка к искусству, потому что сама увлекается живописью. Недавно пара также посетила арт-центр Zuzeum, где Янис читал лекцию.

В мае этого года Янис Зузанс сообщил Delfi, что разводится со своей женой Диной Зузане после 40 лет совместной жизни. До этого супруги считались одним из самых гармоничных союзов. Недавно Дина призналась, что решила развестись сразу после того, как узнала об измене мужа. В настоящее время Дина Зузане наслаждается путешествиями и общается с близкими ей людьми. Бывшие супруги сохранили достойные отношения, и разделили накопленное за время сожительства имущество.