ITAR TASS/Scanpix/LETA
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Бывшая жена и коллега юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко приятно удивила своих поклонников.

Во время затянувшегося развода Степаненко старалась держаться в тени, избегая общения с прессой. Но на днях в социальных сетях появился снимок, который опубликовал коллега артистки - юморист Сергей Дроботенко. На фотографии нельзя не заметить, как постройнела Елена Степаненко. Многие подписчики также отметили, что она выглядит очень посвежевшей и помолодевшей. Кое-кто даже предположил, что это заслуга пластических хирургов.

Ранее российские СМИ сообщали, что Степаненко сбросила 46 килограммов. По словам артистки, такого результата она добилась, пересмотрев свое питание.

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A post shared by Сергей Дроботенко (@s.a.drobotenko) on Feb 23, 2020 at 10:49pm PST

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DELFI Showtime

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