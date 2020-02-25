Бывшая жена и коллега юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко приятно удивила своих поклонников.

Во время затянувшегося развода Степаненко старалась держаться в тени, избегая общения с прессой. Но на днях в социальных сетях появился снимок, который опубликовал коллега артистки - юморист Сергей Дроботенко. На фотографии нельзя не заметить, как постройнела Елена Степаненко. Многие подписчики также отметили, что она выглядит очень посвежевшей и помолодевшей. Кое-кто даже предположил, что это заслуга пластических хирургов.

Ранее российские СМИ сообщали, что Степаненко сбросила 46 килограммов. По словам артистки, такого результата она добилась, пересмотрев свое питание.