Актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал с побритой наголо головой.

Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. "Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур", — подписал кадр Нот.

65-летний Крис Нот наиболее известен по роли Мистера Бига в телесериале "Секс в большом городе". Мистер Биг — мужчина мечты главной героини шоу Кэрри Брэдшоу. В полнометражном "Сексе в большом городе" Брэдшоу и Биг женятся после того, как их свадьба чуть не сорвалась.