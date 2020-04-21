EPA/LETA
Foto: EPA/LETA

Актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал с побритой наголо головой.

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Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. "Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур", — подписал кадр Нот.

65-летний Крис Нот наиболее известен по роли Мистера Бига в телесериале "Секс в большом городе". Мистер Биг — мужчина мечты главной героини шоу Кэрри Брэдшоу. В полнометражном "Сексе в большом городе" Брэдшоу и Биг женятся после того, как их свадьба чуть не сорвалась.

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I decided dealing with hair was superfluous during these times of quarantine-

A post shared by Chris Noth (@chrisnothofficial) on Apr 20, 2020 at 12:49pm PDT

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Секс в большом городе
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