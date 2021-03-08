ФОТО: Младшая сестра знаменитой модели Кейт Мосс зарабатывает своими снимками "для взрослых"

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти (Шарлотта) вновь выставила на продажу снимки, на которых она запечатлена полуобнаженной. Об этом сообщает портал Daily Star.

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В Instagram-stories 23-летняя манекенщица разместила фотографию, где запечатлена топлесс. Она сняла себя в зеркале, прикрыв обнаженную грудь руками и поместив на нее с помощью фоторедактора табличку с надписью Glow.

Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр контента Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (16 евро). Другие фото манекенщицы можно разблокировать за доплату в размере 50 фунтов стерлингов (58 евро).

По информации издания, некоторые члены семьи Мосс опасаются, что этими действиями она ставит под угрозу свое будущее. Близкий к знаменитости источник сказал: "Эти фотографии и путь, по которому она идет, повлияют на ее будущее не только как модели, но и как женщины. Что, если однажды она захочет получить нормальную работу? Даже шторм не может помешать Лотти стать еще одной жертвой этой сумасшедшей культуры".

В феврале сообщалось, что Лотти Мосс продаст свои фото в обнаженном виде за сотню тысяч рублей на онлайн-платформе OnlyFans. Речь идет о снимках, на которых она запечатлена в бикини и нижнем белье.