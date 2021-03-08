ФОТО: Младшая сестра знаменитой модели Кейт Мосс зарабатывает своими снимками "для взрослых"
Foto: instagram.com/lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти (Шарлотта) вновь выставила на продажу снимки, на которых она запечатлена полуобнаженной. Об этом сообщает портал Daily Star.

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В Instagram-stories 23-летняя манекенщица разместила фотографию, где запечатлена топлесс. Она сняла себя в зеркале, прикрыв обнаженную грудь руками и поместив на нее с помощью фоторедактора табличку с надписью Glow.

Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату. Известно, что ежемесячная стоимость подписки за просмотр контента Мосс составляет 14 фунтов стерлингов (16 евро). Другие фото манекенщицы можно разблокировать за доплату в размере 50 фунтов стерлингов (58 евро).

По информации издания, некоторые члены семьи Мосс опасаются, что этими действиями она ставит под угрозу свое будущее. Близкий к знаменитости источник сказал: "Эти фотографии и путь, по которому она идет, повлияют на ее будущее не только как модели, но и как женщины. Что, если однажды она захочет получить нормальную работу? Даже шторм не может помешать Лотти стать еще одной жертвой этой сумасшедшей культуры".

В феврале сообщалось, что Лотти Мосс продаст свои фото в обнаженном виде за сотню тысяч рублей на онлайн-платформе OnlyFans. Речь идет о снимках, на которых она запечатлена в бикини и нижнем белье.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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