ФОТО: Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон отмечает двухлетие

В честь второго дня рождения младшего ребенка герцогов Кембриджских королевский дом Великобритании обнародовал снимки маленького Луи, сделанные его мамой Кэтрин.

Снимки были сделаны в Норфолке, где Уильям и его семья проводят время в самоизоляции. Это уже не первые фотографии королевских отпрысков, сделанные Кейт, которая всерьез увлекается фотографией.

Как отмечает BBC, снимки - не просто запечатленные моменты жизни ребенка, но и послание обществу. В первую очередь это фотография раскрашенных в цвета радуги ладошек мальчика, символизирующая надежду. В Великобритании, для которой пандемия коронавируса стала серьезным вызовом, сейчас стало популярным размещать на оконных стеклах отпечаток детской ладошки, раскрашенное в цвета радуги.

Луи Артур Чарльз, которому 23 апреля исполнилось 2 года, - третий ребенок Уильяма и Кейт. У него также есть старший брат Джордж (6 лет) и сестра Шарлотта (2 мая ей исполнится 5 лет).