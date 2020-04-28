ФОТО: Молодая жена Александро Цекало показала обнаженного мужа

29-летняя четвертая супруга 59-летнего продюсера Александра Цекало показала в социальных сетях его эротический снимок.

Фотографию обнаженного Цекало его жена опубликовала в Instagram. Снимок сделан в мастерской Дарины, которая называет себя художницей-самучкой, при этом рисует она по большей части мужчин. Обнаженных.

Судя по всему, в условиях самоизоляции супруги не утруждают себя ношением одежды. Как ранее поделилась Дарина, за готовку в доме отвечает муж. "Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели", - поделилась она откровениями в соцсетях.