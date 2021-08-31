ФОТО: На продажу выставлен особняк Фрэнка Синатры за 21,5 миллиона долларов

Особняк известного американского актера и певца Фрэнка Синатры выставлен на продажу. Поместье расположено в Лос-Анджелесе и теперь его может купить любой желающий.

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По данным зарубежных СМИ, элитную недвижимость можно приобрести за 21,5 миллиона долларов США (примерно 18,31 миллиона евро). Цена недвижимости заметно выросла, ведь в 2018 году дом стоил 12,5 миллиона долларов.

Огромное поместье было построено в 1949 году и расположено в престижном районе Чатсуорт в Лос-Анджелесе. Фрэнк Синатра арендовал его в 50 – 60-х годах прошлого века. Объект считается одним из самых известных голливудских домов. В особняке есть семь спален, девять ванных комнат и тренажерный зал с массажным кабинетом. Кроме того, там есть терраса площадью 185 квадратных метров, расположенная прямо у 15-метрового бассейна, а с территории особняка открывается шикарный вид на горы и долину.

После смерти Синатры дом побывал в собственности у разных владельцев. Особняк также использовали в качестве съемочной площадки для фильмов "Безумцы", "Девушка мечты" и других. Когда-то в гостевом доме на территории поместья жила Мэрилин Монро.

Американский певец Фрэнк Синатра родился 12 декабря 1915 года, а умер 14 мая 1998 года. За свою жизнь он выпустил более шестидесяти музыкальных альбомов и снялся почти в таком же количестве фильмов.