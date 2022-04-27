ФОТО: На продажу выставлены охотничьи угодья покойного Валерия Малыгина

Несколько дней назад на одном из порталов объявлений появилось предложение недвижимости, принадлежавшей ушедшему из жизни 4,5 года назад предпринимателю Валерию Малыгину.
Двухэтажный дом находится на берегу озера Аклэзерс в волости Вецумниеку и продается вместе с мебелью за 206 тысяч евро. Площадь дома - 168 квадратных метров, земли - 2,4 гектара.
Судя по снимкам, владелец использовал недвижимость в качестве охотничьих угодий, при этом в доме кто-то жил и после смерти хозяина - на стене кухни можно увидеть календарь на 2020 год.
В объявлении говорится, что в доме есть большая гостиная, прихожая, кухня, четыре спальни и четыре ванных комнаты. Отопление обеспечивает автоматическим котлом на гранулах, есть электричество, водопровод, канализация. На территории также построена баня, две хозпостройки, беседка и барбекю. Для гостей - отдельный дом с тремя спальнями и всеми удобствами.
На данный момент владельцами дома являются предприниматели Эрик Шмукстс и Степан Остапчук. Как Остапчук рассказал Delfi, больших вложений они не делали и дом немного устарел, но цену низкой он не считает.
Валерий Малыгин скончался в декабре 2017 года. Часть его наследников все еще продолжает борьбу за многомиллионное наследство бизнесмена.