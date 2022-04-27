ФОТО: На продажу выставлены охотничьи угодья покойного Валерия Малыгина

Несколько дней назад на одном из порталов объявлений появилось предложение недвижимости, принадлежавшей ушедшему из жизни 4,5 года назад предпринимателю Валерию Малыгину.

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Двухэтажный дом находится на берегу озера Аклэзерс в волости Вецумниеку и продается вместе с мебелью за 206 тысяч евро. Площадь дома - 168 квадратных метров, земли - 2,4 гектара.

Судя по снимкам, владелец использовал недвижимость в качестве охотничьих угодий, при этом в доме кто-то жил и после смерти хозяина - на стене кухни можно увидеть календарь на 2020 год.

В объявлении говорится, что в доме есть большая гостиная, прихожая, кухня, четыре спальни и четыре ванных комнаты. Отопление обеспечивает автоматическим котлом на гранулах, есть электричество, водопровод, канализация. На территории также построена баня, две хозпостройки, беседка и барбекю. Для гостей - отдельный дом с тремя спальнями и всеми удобствами.

На данный момент владельцами дома являются предприниматели Эрик Шмукстс и Степан Остапчук. Как Остапчук рассказал Delfi, больших вложений они не делали и дом немного устарел, но цену низкой он не считает.

Валерий Малыгин скончался в декабре 2017 года. Часть его наследников все еще продолжает борьбу за многомиллионное наследство бизнесмена.