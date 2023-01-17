ФОТО: Найди 5 отличий. Подругу Канье Уэста назвали Ким 2.0 и она действительно похожа на Кардашьян

Рэперу Канье Уэсту приписывают тайную свадьбу с сотрудницей его бренда Бьянкой Сенсори. При этом многие отмечают, что выглядит она в точности как бывшая жена исполнителя Ким Кардашьян.

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Бьянка Сенсори - архитектурный дизайнер принадлежащего Уэсту бренда Yeezy. Пару уже несколько раз видели вместе, при этом на безымянном пальце рэпера появилось кольцо. Говорят, что они устроили себе тайную свадебную церемонию, но официально пока не женаты. Сами Канье и Бьянка никаких комментариев не дают.

Известно, что недавно они отдыхали на люксовом курорте Амангири в штате Юта. Ощутив повышенное внимание к своей персоне, Бьянка закрыла доступ к своему профилю в Instagram, однако ее снимки можно найти в фан-аккаунтах. И да, она действительно похожа на бывшую жену Уэста.