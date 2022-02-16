ФОТО: Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь

Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл в мае прошлого года впервые стала матерью. Несколько месяцев спустя она решилась показать свою дочь, причем сделала это в своем стиле - снялась вместе с ребенком в фотосессии для журнала Vogue.

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О том, что у модели будет ребенок, не знал никто, даже ее коллеги. Говорят, что девочку для Кэмпбелл выносила суррогатная мать, имя отца тоже неизвестно. При этом сама знаменитость отрицает, что ребенок был адоптирован.

Наоми не раз говорила в интервью, что мечтает стать матерью. У нее были отношения с многими знаменитыми и богатыми мужчинами, но ни один из этих романов не дал модели желанного ребенка.