ФОТО: Наследнику британского престола принцу Джорджу исполнилось 7 лет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки в честь дня рождения принца Джорджа.

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22 июля старшему из троих детей принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон исполнилось 7 лет. Сообщается, что праздновать событие будут в узком семейном кругу 23 июля.

Автором снимков, что уже стало традицией в семье герцогов Кембриджских, является его мама Кэтрин, которая всерьез увлекается фотографированием. Как отмечает таблоид The Daily Mail, мальчик невероятно похож на своего папу в том же возрасте.

Напомним, Джордж является третьим в очереди на британский престол - после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

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