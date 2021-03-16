ФОТО: Настя Ивлеева потратила больше 100 тысяч евро на юбилейную вечеринку
Foto: instagram.com/_agentgirl_

Российская телеведущая Настя Ивлеева отметила 30-летний юбилей, собрав в знаменитом московском ресторане "Прага" сливки российского шоу-бизнеса. Пришла даже Алла Пугачева.

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После празднования, которое прошло в специально открытом для именинницы помещении легендарного ресторане (сейчас он не работает), она без ложной скромности объявила себя королевой вечеринок. Настя написала в соцсетях, что планирует сделать такой день рождения традицией, превратив его в ежегодное мероприятие в стиле знаменитого бала Института костюма Met Gala.

Она отметила наряды гостей, которые пришли в заявленном дресс-коде "кибербарокко" и с восторгом описала свои впечатления от вечеринки: "Вечеринка в стиле cyber baroque прошла с оглушительным успехом! Начиная с выбора места, где все проходило: это великая "Прага", которая открыла для нас двери спустя 11 лет молчания, где мы и столкнули две эпохи! Заканчивая костюмами гостей, такими удивительными, проработанными до мелочей! Пока глядела на них, появлялись мурашки от восторга".

Среди гостей, как отметила телеведущая, были несколько поколений знаменитостей - от модного рэпера Моргенштерна до Ксении Собчак и Аллы Пугачевой. Некоторые фотографии именинница опубликовала в соцсетях, пообещав, что чуть позже снимков будет очень много.

Как подсчитали СМИ, вечеринка обошлась Ивлеевой примерно в 115 тысяч евро. Известно также, что после бурного празднования супруг Насти рэпер Элджей был вынужден лечь "под капельницу".

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