ФОТО: Настя Каменских снялась голой в поле

Певица Настя Каменских снялась голой в поле. Она опубликовала фотографию в Instagram, порассуждав в посте о единении с природой и любви к лету и нудизму.

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Артистка призналась, что в теплое время года раз в месяц гуляет голой на природе в одиночестве. По ее словам, она выбирается туда, где может "почувствовать эту особую связь". "Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого", — добавила она.

Каменских отметила, что ей нравится состояние, когда "ни одежда, ни мысли, ни окружающие не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли".

Исполнительница не указала автора фотографии.

В мае 2019 года Каменских вышла замуж за артиста Потапа, в дуэте с которым выступала до 2017 года. Тогда они объявили о приостановке совместной работы на неопределенный срок.