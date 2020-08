ФОТО: Настя Каменских снялась голой в поле

View this post on Instagram

Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой 🌿 Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь ✨ Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас 🌌 Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений ⠀ Стоя на лугу, с широко закрытыми глазами, я чувствую наполнение каждой клеточки тела силой и смыслом 😌 Я черпаю вдохновение, открыв разум и душу, оставив все мысли и слова за пределами этого луга. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. В такие моменты особенно чувствуешь, как прекрасно все, что тебя окружает. ⠀ Сегодня решила поделиться с вами таким необычным для некоторых людей, но таким важным лично для меня путешествием. Это встреча с внешним и моим внутренним миром, который с каждым днем жизни все интереснее и интереснее изучать 💚 ⠀ Как же важны для меня такие дни, ведь побыв наедине с природой и собой, чувствуешь, что приходит особое вдохновение, необычные идеи и мысли и открывается особое озарение ⠀ #feelthenature #meadow #naturelover

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Aug 18, 2020 at 5:58am PDT