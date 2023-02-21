ФОТО: Не делайте так никогда. Самые неудачные наряды вечеринки
Foto: Vida Press

Голливуд уже знает: когда ты наряжаешься на церемонию "Оскар", то должен подумать и о том, в каком наряде будешь на вечеринке премии — ее каждый год устраивает издание Vanity Fair в Беверли-Хиллз. И традиционно мероприятие дает экспертам "полиции моды" позубоскалить о неудачных нарядах.

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Таблоид Mail Online составил список самых плохо одетых гостей вечеринки Vanity Fair. В этом году безвкусием выделялись не только второразрядные звезды, но и великие актрисы, отмеченные наградами. Например, великолепная Холли Берри в этом году пришла в черном платье странной формы, которое совсем не льстило ее спортивной фигуре.

Некоторые звезды отличились чрезмерной наготой, выбравшие главным элементом своих нарядов бюстгальтеры. Например, Оливия Уайлд. Но дальше всех зашла 24-летняя модель-транссексуал Хантер Шафер, которая прикрыла грудь единственным птичьим пером.

Словно из спальни - в подобии пеньюара - на вечеринку пришла и plus-size модель Эшли Грэм. А вот наряд актрисы Андреа Райзборо был слишком консервативным.

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