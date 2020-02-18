ФОТО: Никита Джигурда принес на телеэфир фаллоимитаторы

Актер Никита Джигурда появился в эфире телеканала "Дождь" с секс-игрушками.

Фотографию, на которой Джигурда сидит за столом, а рядом с ним разложены различные эротические товары, в том числе фаллоимитаторы, опубликовала в Facebook журналистка, телеведущая и креативный продюсер "Дождя" Анна Монгайт.

"Женщины сверху иногда приглашают мужчин в студию. Угадайте, кто это и зачем пришел", — подписала фотографию Монгайт.

В комментариях пользователи быстро догадались, что на фотографии запечатлен Джигурда. Многих удивило то, что актер стал седым, а некоторые из-за изменений в его внешности увидели сходство между Джигурдой и главным героем игры "Ведьмак" и одноименного телесериала.

Однако некоторых разложенные вокруг актера секс-игрушки заинтересовали не меньше, чем его новый облик. "От такой коллекции и я бы поседел", — заявил один из пользователей.