ФОТО: Никита Джигурда принес на телеэфир фаллоимитаторы
Foto: instagram.com/instadzhigurda/

Актер Никита Джигурда появился в эфире телеканала "Дождь" с секс-игрушками.

Фотографию, на которой Джигурда сидит за столом, а рядом с ним разложены различные эротические товары, в том числе фаллоимитаторы, опубликовала в Facebook журналистка, телеведущая и креативный продюсер "Дождя" Анна Монгайт.

"Женщины сверху иногда приглашают мужчин в студию. Угадайте, кто это и зачем пришел", — подписала фотографию Монгайт.

В комментариях пользователи быстро догадались, что на фотографии запечатлен Джигурда. Многих удивило то, что актер стал седым, а некоторые из-за изменений в его внешности увидели сходство между Джигурдой и главным героем игры "Ведьмак" и одноименного телесериала.

Однако некоторых разложенные вокруг актера секс-игрушки заинтересовали не меньше, чем его новый облик. "От такой коллекции и я бы поседел", — заявил один из пользователей.

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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