ФОТО: Нил Патрик Харрис с мужем продают свой роскошный дом в Нью-Йорке

Хорошие новости для тех, у кого в кошельке есть несколько лишних миллионов — за "скромные" 7,32 миллиона долларов (около 6,16 миллиона евро) можно купить шикарный особняк в престижном районе Нью-Йорка, который продают американский актер Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и его муж Дэвид Бартка.

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По данным New York Times, дом был построен в 1908 году. Пара купила его за 3,6 миллиона долларов в 2013 году, но сейчас ищет новых владельцев. "Этот дом хранит самые лучшие воспоминания", — сказал о доме Нил Патрик Харрис, а Дэвид Бартка соглашается: "Этот дом всегда будет занимать особое место в наших сердцах". Супруги отреставрировали дом до неузнаваемости, пригласив дизайнеров интерьера и архитекторов. По сообщениям СМИ, они с уважением отнеслись к историческим деталям и архитектуре дома, поэтому сохранили красивый дубовый пол и лестницы, оригинальные потолки и другие детали.

​​В доме сочетаются исторические и современные элементы, это уютное и роскошное жилье. Кроме того, там есть и довольно необычные вещи. Например, как упоминалось в New York Times, в доме был робот-попугай, а также барный стол из известного сериала "Как я встретил вашу маму", в котором снимались Нил Патрик Харрис и Дэвид Бартка. На верхнем этаже здания также есть специальная секретная комната.

Общая площадь дома составляет 743 квадратных метра. Там есть четыре спальни и библиотека, которая при необходимости может быть преобразована в пятую спальню, а также четыре ванные комнаты, кухня, винный погреб, тренажерный зал, прачечная, домашний кинотеатр и игровая комната для детей актеров — близнецов Харпер и Гидеона. Кроме того, в доме есть красивая терраса площадью 185 квадратных метров с живописным видом на окрестности.