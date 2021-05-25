ФОТО: Новый секс-символ. Победитель "Евровидения" украл девичьи сердечки, но он несвободен

Выступление и даже победа на "Евровидении" практически не играет роли в успешности артиста, однако свои 5 минут славы получают все участники. И именно "Евровидение" сделало солиста победившей в конкурсе в этом году итальянской группы Måneskin Дамиано Давида новым секс-символом Европы.

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Многие уверены, что именно образ Дамиано, похожего на всех глэм-икон сразу, обеспечил Италии победу еще задолго до финала. А туман загадочности вокруг его ориентации (солист публично целовал в губы музыкантов своей группы) добавил к миллионам очарованных девочек поклонников и мужского пола.

К их разочарованию сразу отметим, что у музыканта есть подруга, с которой они вместе уже 4 года. Это итальянская модель и блогер Джорджиа Солери. Свои отношения они не афишируют - в соцсетях нет совместных фотографий, только в исчезающих stories иногда бывают короткие видео или снимки. А в ночь финала Солери опубликовала в stories видео, где показала свое волнение, когда болела за Дамиано в Италии - поехать с ним на конкурс она не могла из-за жестких эпидемиологических ограничений.

Что еще известно о Дамиано? Ему 22 года, родился в Риме и подробности о своем детстве рассказывать не любит. В 15 лет бросил школу, чтобы всерьез посвятить себя музыке. В группу Måneskin попал в 2016 году, присоединившись к Виктории Де Анжелис (бас) и Томасу Раджи (гитара), четвертым стал барабанщик Итан Торкио. Вначале они давали концерты на улицах Рима и старались прославиться, участвуя в конкурсах. И небезуспешно - уже в 2016 году они выиграли приз на конкурсе для начинающих музыкантов Pulse Contest. Затем заняли второе место в итальянской версии шоу X Factor, а в этом году победили на фестивале в Санремо и стали представителями Италии на "Евровидении".

У себя на родине Дамиано Давид - настоящая звезда и, если верить СМИ, один из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов. Неудивительно, что именно он считается лицом Måneskin - симпатичное личико, образ бунтаря, умение красиво позировать плюс немножко эпатажа (Дамиано нередко носит обувь на каблуках, а на сцену может выйти в шортах из латекса или юбке) хорошо работают на имидж коллектива. Что касается запрещенных веществ, то артист заявил, что является противником наркотиков. Что подтвердил и тест, который Дамиано прошел после того как в Сети появилось видео, из-за которого музыканта подозревали в употреблении кокаина. Результат анализа показал, что в крови Дамиано нет следов каких-либо запрещенных веществ.





















