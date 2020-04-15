Телеведущая Ольга Бузова показала внешность своей будущей дочери от блогера Давида Манукяна.

Коллаж из приложения, совмещающего лица и выдающего "портрет" предполагаемого ребенка пары, она опубликовала в Instagram. "У нас с Давидом будет ребенок! Когда-нибудь точно будет! Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!" — написала она.

Foto: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова и Давид Манукян рассекретили роман в конце 2019 года. Это первые серьезные отношения Бузовой после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.