ФОТО: Она была великолепна. Памела Андерсон дебютировала на Бродвее в мюзикле "Чикаго"

12 апреля 54-летняя звезда глянцевых журналов и "Спасателей Малибу" впервые вышла на сцену Бродвея в мюзикле "Чикаго". И она была великолепна, пишет New York Post.

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Умеет ли Памела Андерсон петь и танцевать? Именно этот вопрос занимал всех, когда стало известно, что она присоединится к актерскому составу постановки, пишет обозреватель Джонни Олексински. Побывав на премьере, он остался в восторге, как и другая публика: "Она была роскошна, она была великолепна".

Он уверен что роль Рокси Харт, жаждущей славы артистки 1920-х годов, которая убила своего любовника и стала любимицей таблоидов, — идеальна для иконы шоу-бизнеса Пэм. Кому как не ей знать, каково это - постоянно чувствовать на себе прицел фотокамер папарацци.

Поет она отлично, попадая во все ноты и добавляя кокетство в духе Мэрилин Монро. Андерсон умеет быть смешной, что неоднократно вызывало в зале взрыв аплодисментов. А когда она должны была исполнить знаменитый танцевальный номер Hot Honey Rag, поставленный когда-то легендарным Бобом Фоссом, публика затаила дыхание - и Пэм не разочаровала.