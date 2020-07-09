ФОТО: Она хотела жить на Манхэттене. Роскошная квартира самой красивой женщины мира

В начале этого года 23-летняя супермодель Белла Хадид была названа учеными самой красивой женщиной мира - ее лицо почти идеально вписывается в схему так называемого золотого сечения, то есть имеет идеальные пропорции.

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Впрочем, и без этого она, как и ее родная сестра Джиджи, уже несколько лет находится в топе самых востребованных моделей мира, зарабатывая миллионы. Белла может себе позволить многое, в том числе и пентхаус в Манхэттене, одном из самых дорогих и престижных районов Нью-Йорка. Квартиру модель приобрела в ноябре прошлого года, заплатив более 6 миллионов долларов. Недавно звезда подиума позволила заглянуть туда фотографам.

Квартира Беллы находится в доме 1877 года постройки, который четыре года назад был основательно реконструирован, но сохранил исторические элементы. В остальном это очень современное жилище класса люкс, максимально соответствующее требованиям комфорта.

Площадь двухэтажной квартиры - 202 кв. м, в ней две спальни и две ванные комнаты, просторная терраса и много встроенных шкафов для хранения вещей. В квартире также установлена система освещения с автоматическим затемнением. Отдельная комната выполняет функции винного погреба, в ней могут храниться до сотни бутылок.