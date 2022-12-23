ФОТО: Особняк, где Гарри и Меган делились своими откровениями, выставлен на продажу за 33 миллиона

Особняк в Монтесито, где принц Гарри и Меган Маркл снимали большую часть своего документального фильма для Netflix, выставлен на продажу за 33,5 миллиона долларов, сообщает TopTenRealEstateDeals.com.

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Подходящий для королевской семьи, дом в средиземноморском стиле с шестью спальнями площадью 1260 квадратных футов включает в себя вид на океан и горы, несколько террас, а также царственную большую комнату с люстрой и арочными окнами, где Меган давала интервью интервью для шоу. В доме есть бассейн, джакузи, бар, тренажерный зал, игровая комната и кинотеатр. Особняк был построен в 2006 году.

К дому прилагается благоустроенная территория площадью в 8 тысяч квадратных метров. Там можно гулять по романтическим дорожкам с цветами, пальмами, виноградными лозами. Также есть огород, цитрусовый сад и даже курятник, чтобы к завтраку всегда были свежие яйца.

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в Монтесито в 2020 году, где они сначала несколько месяцев жили в доме Тайлера Перри, прежде чем купить собственный особняк за 14,7 миллиона долларов.

Монтесито в Южной Калифорнии давно является излюбленным местом жительства для богатых. Здесь провели медовый месяц Джон и Жаклин Кеннеди в 1953 году, а сейчас живут Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу и Ариана Гранде.