ФОТО: От актрисы до герцогини. Меган Маркл отмечает 40-летний юбилей

4 августа супруга принца Гарри празднует юбилей - ей исполнилось 40 лет. Свой день рождения Меган Маркл отметит в компании близких (всего ожидается 65 человек) в своем особняке неподалеку от Лос-Анджелеса.

Меган уже виртуально поздравили принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин. Кроме того, поздравление появилось и в официальном аккаунте Instagram королевской семьи в stories, а это значит, что ее поздравила и королева Елизавета II.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Калифорнии. Ее отец Томас Маркл работал режиссером по свету, а мама Дория Рэгланд - социальным работником и преподавателем йоги. Родители Меган развелись, когда ей было всего 6 лет. У нее есть сводные брат Томас и сестра Саманта. После того, как Меган стала частью королевской семьи, ее родственники стали особенно резко и грубо вести себя на публике.

Будущая герцогиня окончила католическую школу для девочек и поступила в Северо-Западный университет Чикаго. В 2003 году она получила степень бакалавра по двум направлениям: театр и международные исследования.

Меган Маркл прославилась благодаря съемкам в сериале "Форс-мажоры", где сыграла роль адвоката Рэйчел Зейн. Актрисе платили по $50 тыс. за эпизод. Также она снималась в фильмах "Побег из Вегаса" и "Несносные боссы".

С 2011 по 2013 год Меган Маркл была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном, с которым состояла в романтических отношениях с 2004 года. В 2016 году Букингемский дворец официально подтвердил, что Меган Маркл и принц Гарри встречаются, а в следующем году пара объявила о помолвке.

19 мая 2018 года в Виндзорском замке состоялась свадьба герцогов Сассекских, которая обошлась британской казне в 43 млн долларов. На торжество были приглашены две с половиной тысячи гостей, среди которых были Виктория и Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Опра Уинфри, Серена Уильямс, Джордж и Амаль Клуни и другие звезды.

Что интересно, Гарри и Меган очень дальние родственники. Эксперты изучили генеалогическое древо герцогини и пришли к выводу, что американская актриса и ее муж приходятся друг другу родственниками в 17-м колене. Исследователь Гэри Бойд Робертс доказал, что Меган – прямой потомок короля Англии Эдуарда III.

За последние полтора года Меган доставила много хлопот британской королевской семье. После ее и Гарри интервью Опре Уинфри отношения супругов с представители монархии накалились. В начале 2020-го герцоги Сассекские сообщили в Instagram, что слагают с себя полномочия старших членов королевской семьи. После они переехали в Канаду, а затем в США. Меган Маркл впервые стала мамой 6 мая 2018 года, родив сына, которого назвали Арчи. А летом этого года на свет появилась дочь Лилибет Диана.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD