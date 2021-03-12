ФОТО: Памела Андерсон продает дом в Малибу за 15 миллионов долларов
Foto: Vida Press

Актриса и модель Памела Андерсон продает дом в Малибу, который когда-то был создан на основе ее собственных идей.

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Звезда "Пляжного патруля", которая недавно вышла замуж в шестой раз, решила переселиться на родину - в Канаду, а калифорнийский особняк выставила на продажу.

Дом был построен в 2000-м году по дизайну, разработанному самой Андерсон. Тогда недвижимость обошлась ей в два миллиона. С 2013 года Памела сдавала дом в аренду за 44 тысячи долларов в месяц, теперь же решила его продать.

Двухэтажный особняк имеет площадь 510 квадратных метров. В нем три гостиных, три ванных комнаты, есть баня и джакузи. Большая часть стен остеклена и из дома открывается вид на пляж. Во дворе расположен бассейн с зоной отдыха.

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