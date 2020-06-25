ФОТО: Памела Андерсон снялась в пикантной рекламе экопродукции
Foto: Vida Press

52-летняя актриса и модель Памела Андерсон известна не только как звезда сериала "Спасатели Малибу" в красном купальнике, но и активная защитница животных. Недавно она представила собственную линию коллекции сумочек для сторонников экологической моды, разработанной брендом Ashoka Paris.

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Как сообщает Vegconomist, в производстве применена особая технология - в качестве материал для сумочек использовались отходы яблочной кожуры, оставшиеся после обработки яблок для приготовления сока.

Стоимость таких аксессуаров, однако, может конкурировать с изделиями из натуральной кожи - цена сумочки составляет от 160 до 280 евро.

Ранее подобные изделия рекламировали также поп-звезда Рианна и знаменитая теннисистка Серена Уильямс.

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