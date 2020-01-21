ФОТО: Памела Андерсон тайно вышла замуж в пятый раз

Актриса и модель Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter во вторник, 21 января.

Отмечается, что закрытая свадебная церемония состоялась в Малибу. Знаменитости, которые встречались в середине 80-х годов, воссоединились несколько месяцев назад и держали свои отношения в секрете.

"Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать кого-то, но на протяжении 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает", — поделился 74-летний продюсер, известный по картинам "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".

Сама Андерсон посвятила стихотворение своему браку с Питерсом. В нем она отметила, что киномагнат всегда был рядом и никогда не подводил ее. Актриса призналась, что раньше ее пугал этот "плохой голливудский парень", но теперь они оба готовы к отношениям. "Мы любим друг друга безусловно. Я счастливая женщина", — заключила звезда.

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. Весной 2019 года артистка рассказала, что причиной ее развода с музыкантом Кидом Роком стал фильм "Борат". Рока разъярила сцена, в которой главный персонаж, казахстанский журналист Борат Сагдиев (Саша Барон Коэн), путешествующий по США, решает похитить Андерсон.