ФОТО: Пандемия нипочем. Российский миллиардер отдыхает на своей супер-яхте за 120 миллионов

Российский промышленный магнат, президент группы ИСТ Александр Несис отдыхает в Средиземном море на борту собственной супер-яхты Romea стоимостью 120 миллионов долларов. Именно там его запечатлели папарацци.

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Трехпалубная яхта была замечена у берегов Мальты, гражданство которой наряду с российским имеют 57-летний Несис и члены его семьи - супруга Юлия и четверо детей.

Яхта была создана в 2015 году компанией Abeking & Rasmussen. Судно имеет длину 83 метра, весит 2312 тонн и может с кофортом принять на борту 12 гостей в 6 каютах. Максимальная скорость – 17 узлов.

Согласно Forbes, в 2020 году Несис занимает 44 место в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России с состоянием 2,2 млрд долларов.