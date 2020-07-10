ФОТО: Пандемия-шик. Знаменитости похвастались роскошной жизнью на дорогих курортах
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Журналисты The Sun раскрыли подробности роскошной жизни знаменитостей в разгар пандемии коронавируса.

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Так, звезды поделились фотографиями в соцсетях, на которых показали свой дорогостоящий отдых. Например, певица Дуа Липа опубликовала кадры с Карибских островов, куда она направилась вместе с молодым человеком, манекенщиком Анваром Хадид. Исполнительница попозировала рядом с пляжными зонтами в раздельном бикини.

В то же время несколько телезвезд шоу Love Island разместили снимки с испанского острова Ибица. Так, Джорджию Стил сфотографировали на фоне бассейна с коктейлем в руках, а Элли Браун запечатлели на вилле в слитном белом купальнике с глубоким декольте.

Журналисты также показали снимки блогерши Элли О'доннелл, модели Харли Браш, победительницы телешоу Love Island Эмбер Гилл, телезвезды Джесс Райт, звездной визажистки Каз Кроссли и моделей Дэми Роуз и Арабеллы Чи.

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Lenta.ru

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