ФОТО: Папа мечты. Дуэйн "Скала" Джонсон делает прическу двухлетней дочке
Foto: AFP/Scanpix

Признанный самым высокооплачиваемым актером 48-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал, что он может быть не только устрашающим бойцом, но и трогательным папой.

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Артист опубликовал в соцсетях снимки, где делает прическу своей 2-летней дочери Тиане.

"Кажется, что эта двухлетняя девочка в полном ужасе из-за того, что папа несет ответственность за болезненное распутывание ее волос, - написал актер под фотографиями. - Прокрутите влево и увидите умиротворение и необычайное терпение папы, он же "мистер Золотые руки". Я, может, и лысый, но пару вещей о волосах знаю. Хотя бы потому, что хотел бы их иметь".

В комментариях поклонники Джонсона восхитились еще одним талантом актера и назвали его лучшим папой.

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