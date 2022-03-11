ФОТО: Папа под санкциями, дочь на коне. Как живет дочь Романа Абрамовича

Софию Абрамович называли одной из богатейших подростков в Лондоне. Сейчас ей 27, у нее прекрасное образование и недвижимость в Англии. Недавно Великобритания заморозила активы ее отца и таблоид Mail Online задается риторическим вопросом: как София будет жить теперь?

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Роман Абрамович был женат трижды, у него семеро детей, которые живут главным образом в США и Великобритании. И теперь, когда олигарх попал под действие антироссийских санкций, это наверняка скажется и на его наследниках, которые вели весьма обеспеченную жизнь и были вхожи в высшие круги и звездные тусовки.

Из всех детей София - наиболее публичная. Девушку нередко видели в компании таких знаменитостей как Дэвид и Виктория Бекхэм. Является профессиональной наездницей и представляла Россию на международных соревнованиях. Она также активно пользуется соцсетями, а недавно в stories в Instagram заявила, что войну начала не Россия, а Путин.