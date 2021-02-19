ФОТО: Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке

Американская светская львица Пэрис Хилтон объявила о своей помолвке с 39-летним бизнесменом Картером Реумом. Об этом она рассказала в своем Instagram.

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О важном событии в жизни Хилтон сообщила в свой день рождения — 17 февраля актрисе исполнилось 40 лет.

"Прошлый год с COVID ускорил очень многое. Как у человека, который постоянно путешествовал, у меня была возможность остаться дома и пересмотреть то, что было для меня важно", — написала Хилтон.

По ее словам, проведенное в пандемию время с ее возлюбленным стало "настоящим подарком". Она также отметила, что "с нетерпением ждет следующей главы" в их истории.

Хилтон и Реум знакомы около 15 лет, однако близкие отношения начали их связывать год назад. Прошлым возлюбленным актрисы был актер Крис Зилка, с которым она разорвала помолвку в 2018 году.