ФОТО: Первенцу герцогов Кембриджских принцу Джорджу исполнилось девять лет
Foto: Vida Press

Британская королевская семья 22 июля отмечает день рождения принца Джорджа новым официальным портретом. По традиции, снимок сделала сама мать принца, Кэтрин, герцогиня Кембриджская.

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Многие поклонники Британской королевской семью помнят дату 22 июля 2013 года, когда мир ждал новостей из больницы Святой Марии в Лондоне, где у принца Уильяма и его жены Кейт родился первенец, мальчик. Вскоре после родов герцогиня впервые позировала с мужем и младенцем у дверей больницы — британцы приветствовали нового принца в своем королевском доме.

Что ж, в этом году принцу исполняется уже девять лет. В Букингемском дворце принято выпускать один или несколько портретов своих детей каждый год в день их рождения; их делает супруга принца Уильяма, которая любит фотографировать.

В этом году фотографии в честь дня рождения принца Джорджа были сделаны в начале июля. На этом фото юный принц улыбается и позирует в синей рубашке поло.

Как сообщает Mail Online, школьные каникулы семья принца Уильяма проводит в своем коттедже в Аделаиде, а позже дети начнут свое образование в Беркшире.

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