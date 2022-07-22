ФОТО: Первенцу герцогов Кембриджских принцу Джорджу исполнилось девять лет

Британская королевская семья 22 июля отмечает день рождения принца Джорджа новым официальным портретом. По традиции, снимок сделала сама мать принца, Кэтрин, герцогиня Кембриджская.

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Многие поклонники Британской королевской семью помнят дату 22 июля 2013 года, когда мир ждал новостей из больницы Святой Марии в Лондоне, где у принца Уильяма и его жены Кейт родился первенец, мальчик. Вскоре после родов герцогиня впервые позировала с мужем и младенцем у дверей больницы — британцы приветствовали нового принца в своем королевском доме.

Что ж, в этом году принцу исполняется уже девять лет. В Букингемском дворце принято выпускать один или несколько портретов своих детей каждый год в день их рождения; их делает супруга принца Уильяма, которая любит фотографировать.

В этом году фотографии в честь дня рождения принца Джорджа были сделаны в начале июля. На этом фото юный принц улыбается и позирует в синей рубашке поло.

George is turning 9! 🎂🎈 pic.twitter.com/3VmttlX8ui — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2022

Как сообщает Mail Online, школьные каникулы семья принца Уильяма проводит в своем коттедже в Аделаиде, а позже дети начнут свое образование в Беркшире.